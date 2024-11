Ruota panoramica ai giardini Diaz. Trattativa con l’ex pilota Lorenzo

Sarebbe l’ex pilota di moto Jorge Lorenzo il super ospite annunciato – e non svelato – dall’amministrazione comunale per l’inaugurazione della ruota panoramica che sarà allestita ai giardini Diaz per le festività natalizie. Il campione spagnolo, grande rivale di Valentino Rossi, ha iniziato una nuova vita dopo il ritiro dalle gare, avviando tra le altre cose una società che gestisce una ruota panoramica. L’attrazione è già stata portata a Vieste, in Puglia, dove lo stesso Lorenzo ha fatto capolino per la festa d’inaugurazione. E ora si sta cercando di fare in modo che l’ex pilota possa venire anche a Macerata per il via ai giri. "Una speciale figura di riferimento, uno sportivo noto a livello mondiale dovrebbe raggiungerci per l’inaugurazione", ha annunciato infatti l’altro giorno l’amministrazione. La ruota panoramica è una delle iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione commercianti Macerata, per le festività natalizie. Stando a quanto è stato annunciato dal Comune in conferenza stampa, l’attrazione dovrebbe essere montata entro il fine settimana del 7 e 8 dicembre, rimanendo in città fino a gennaio inoltrato. A inaugurare i festeggiamenti per il periodo natalizio, dopodomani alle 18, la cerimonia di accensione delle luminarie dell’albero in piazza della Libertà, oltre che della pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Cesare Battisti. La pista di pattinaggio sarà aperta fino al 23 dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20; sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24. Dopo il 23 dicembre ingresso tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24. L’iniziativa è realizzata dalle associazioni Mad Events e Zero18 Non Solo Eventi, con il patrocinio del Comune di Macerata.