San Ginesio: "Maltempo, sulle strade danni consistenti"

"Ai danni del maltempo del 2023 si sommano quelli di questi giorni, soprattutto sulle strade comunali". L’assessore di San Ginesio Francesco Paletti evidenzia le criticità dopo la pioggia, in particolare sulle strade Col del re, Maregnano, Poggio San Costanzo e Fonte Peschiera. "Parliamo di centinaia di migliaia di euro di danni – prosegue l’assessore –. La situazione era già stata segnalata alla protezione civile regionale un anno fa, dopo le frane del giugno 2023. Ma finora non abbiamo visto un centesimo di rimborso né dalla Regione né dallo Stato. Il nostro è un territorio vastissimo e non possiamo risolvere la situazione da soli. Il torrente Fiastrella resta sorvegliato speciale". Ha fatto il possibile per ripristinare la normalità nella sua tappezzeria anche l’assessore di Tolentino Fabiano Gobbi, dove lunedì era entrata parecchia acqua.