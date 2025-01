San Severino: schianto tra due auto, feriti in ospedale

Schianto tra due auto, in due finiscono all’ospedale. L’incidente è avvenuto ieri alle 14.15, in via Padre Igino Cicconi, lungo la strada per Serripola a San Severino. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, una Fiat 500 condotta da un giovane settempedano, all’uscita di una semi curva, si è scontrata con una Fiat Punto guidata da una 55nne del posto. Sono accorsi i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Il conducente della 500 è stato portato in ambulanza all’ospedale di San Severino, la donna a Camerino.