Sarnano "Smart Village". Modello sperimentale di assistenza agli anziani

È in corso a Sarnano la sperimentazione del progetto "Smart Village", un nuovo modello di assistenza sociosanitaria per gli over 75 che risiedono nell’entroterra. In provincia sono stati attivati cinque hub di riferimento; in particolare, l’hub di Sarnano coordina le attività nei Comuni di Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino. Sette i pazienti selezionati dai medici di medicina generale: tre residenti a Sarnano, due a Gualdo e due a Penna San Giovanni. Dal 6 al 20 maggio, negli ambulatori delle terme hanno preso parte alla fase di screening multidimensionale con cinque visite specialistiche (cardiologica, fisiatrica, nutrizionale, psicologica e sociale) per valutare complessivamente lo stato di salute e benessere. Successivamente, ogni partecipante riceverà un kit di dispositivi di automonitoraggio per rilevare parametri vitali come pressione arteriosa, frequenza cardiaca, elettrocardiogramma, saturazione, temperatura corporea, peso, e le cadute accidentali. A questi si aggiungeranno attività sociali e di promozione della salute, realizzate in rete con le realtà locali. Ogni utente sarà supportato da un mediatore digitale, una figura professionale che lo affiancherà nelle misurazioni e nel mantenimento dei contatti con familiari e servizi. I medici di medicina generale, infine, controlleranno da remoto i parametri rilevati per un’assistenza continua e personalizzata.