Scale chiuse e ascensori a singhiozzo. Disagi e proteste al park Garibaldi

Ascensori a mezzo servizio e percorso pedonale chiuso: sono settimane di passione per gli automobilisti che lasciano la loro auto al parcheggio Garibaldi. Negli ultimi tempi i disagi si stanno moltiplicando, così come le proteste. Da tempo, infatti, il passaggio pedonale che conduce alla zona dei Cancelli è impraticabile, a causa dei lavori al sottopassaggio. Una fettuccia bianca e rossa sbarra l’ingresso alla scalinata, mentre un avviso dell’Apm fa sapere che "Causa lavori da parte del Comune di Macerata, il passaggio pedonale è agibile solo fino all’ingresso dell’ascensore del piano 1". Cioè, le scale non portano da nessuna parte.

Spesso e volentieri, come ieri mattina, capita poi che dei due ascensori che collegano il parcheggio a viale Leopardi soltanto uno sia funzionante. Il che a volte comporta file e attese per chi deve salire o scendere. Se poi, come capitato nei giorni scorsi, si blocca anche l’unico ascensore funzionante, il malcapitato è costretto a farsi un lungo giro a piedi oppure a riprendere l’auto e parcheggiare da un’altra parte, con tutti i disagi del caso. La buona notizia è che ieri mattina i tecnici erano al lavoro per sistemare gli ascensori e nel pomeriggio entrambi erano funzionanti. Una buona notizia per gli automobilisti, almeno fino al prossimo intoppo.