Scavi in piazza, spuntano reperti

Sono venuti alla luce dei reperti in piazza San Nicola, a Tolentino, mentre un’impresa edile stava scavando per interrare una gru. Ieri pomeriggio alcuni funzionari della Soprintendenza hanno effettuato un sopralluogo. I reperti sarebbero risalenti alcuni all’epoca romana e altri all’epoca medievale; si tratterebbe di uno strato di pietre, che parlano comunque di storia, e vanno preservate. Per questo ora il Comune dovrà stabilire come procedere: se permettere alla ditta privata di procedere con la gru interrata rispettando comunque determinate distanze per il posizionamento dei pali oppure se installare direttamente una "classica" gru sulla superficie della piazza.

I lavori di ricostruzione degli edifici coinvolti non subiranno comunque uno stop. La decisione sarà presa in pochi giorni.

Il personale a lavoro sulle pietre ha destato la curiosità dei passanti.

Nelle vicinanze c’è anche la gru dei lavori alla basilica di San Nicola.

Salvo imprevisti, il prossimo 8 dicembre dovrebbe essere scoperta la facciata dell’edificio, ma proseguiranno gli interventi nella parte del convento.

Lucia Gentili