Schianto fatale in scooter: "Ci hai donato tanto"

È stata fissata per domani mattina l’ispezione cadaverica per il 51enne Michele Giulietti, originario di Ancona e residente a Macerata, impiegato commerciale alla Orim, che ha perso la vita giovedì sera, nell’incidente di via Pertini, in contrada Cisterna a Tolentino. Giulietti era in sella allo scooter con la figlia della compagna, una ragazzina di 15 anni. Erano diretti a Tolentino per partecipare a una veglia di preghiera per la notte dei Santi alla basilica di San Nicola, dove li aspettava la compagna. Ma lungo il rettilineo, lo schianto contro una Opel Corsa condotta da un ragazzo, residente in un paese vicino. Tanti i messaggi che continuano ad arrivare a Giulietti. "Che questo passaggio ti doni il bene che hai fatto sulla terra", è una delle dediche, verso un uomo stimato da colleghi e amici.

Secondo le prime ricostruzioni, la Opel Corsa avrebbe dovuto svoltare verso la strada che conduce a Passo di Treia, all’altezza dell’incrocio con la provinciale 53 davanti al Bar Felix. In mezzo alla carreggiata si è verificato l’impatto con lo scooter. Giulietti e la ragazza sono sbalzati a terra. Purtroppo il 51enne, nonostante i tentativi di rianimazione, non ce l’ha fatta. Mentre la 15enne stata portata all’ospedale Torrette di Ancona per alcune fratture, in particolare alla gamba.