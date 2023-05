Schianto in auto, coppia finisce in un fosso

di Paola Pagnanelli

Brutto incidente ieri in contrada Vaglie a Pollenza: un 86enne è stato portato all’ospedale di Ancona con l’eliambulanza. Intorno alle 13 l’uomo, residente a Pollenza, stava procedendo in auto da Casette Verdini verso il paese, in compagnia di sua moglie. Ma per cause ancora da chiarire a un certo punto avrebbe perso il controllo della sua vettura, e sarebbe finito nel fosso di fianco alla carreggiata, andando poi a sbattere contro un traliccio della corrente elettrica.

Gli altri automobilisti di passaggio hanno provveduto a dare l’allarme, e subito sono accorsi il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno dovuto tagliare la lamiera dell’abitacolo per riuscire a estrarre le due persone rimaste intrappolate a bordo.

I sanitari poi, viste soprattutto le condizioni del conducente, hanno allertato l’ospedale di Ancona, e in eliambulanza il pensionato è stato portato di corsa a Torrette, sia per le conseguenze dell’impatto sia in considerazione della sua età. A quanto sembra in ogni caso, per fortuna, l’anziano non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La moglie invece è stata accompagnata in ambulanza all’ospedale di Macerata, ma le sue condizioni sarebbero meno preoccupanti. La pattuglia dei carabinieri intervenuta da Appignano ha poi eseguito tutti i rilievi di legge utili per chiarire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, il pollentino avrebbe fatto tutto da solo e non risulta ci siano stati altri mezzi coinvolti nell’incidente.