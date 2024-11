Scia di furti nei negozi. Giovani ladre di profumi nella rete della polizia

Furti in serie di profumi nei negozi: sono finite nei guai tre giovani donne. La polizia di Macerata ha denunciato tre extracomunitarie, di origini sudamericane, per il reato di furto. Alle donne gli agenti della Squadra Mobile sono arrivate al termine di una serie di indagini coordinate dalla Procura di Macerata. L’indagine è scattata in seguito a una serie di episodi ai danni di diversi esercizi commerciali di uno stesso marchio, che ha le proprie sedi sia nel territorio maceratese che fuori provincia. La merce rubata consisteva, in tutti i casi, in confezioni di profumo. È stato grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie della polizia che è stato possibile raccogliere gli elementi utili per lo sviluppo delle successive indagini. Gli agenti della Squadra Mobile, infatti, hanno sin da subito ricostruito gli episodi, sulla base delle denunce sporte, risalendo all’identità delle responsabili. Si tratta di tre donne, rispettivamente di 24, 31 e 32 anni, tutte con diversi precedenti per furti commessi sul territorio nazionale. Non si esclude che le stesse possano essere state le responsabili di altri episodi analoghi.