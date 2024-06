Scontro con un’auto sulla statale. Motociclista finisce a Torrette

Violento schianto fra una moto e un’auto sulla strada statale Adriatica. Ad avere la peggio è stato un centauro, un 31enne di Porto Recanati, che dopo aver fatto un volo di circa 15 metri è stato soccorso dal 118, per poi essere portato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con diversi traumi e fratture. Ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Questo il brutto incidente successo venerdì sera, intorno alle 22.30, nel territorio di Porto Potenza. A quell’ora il portorecanatese stava percorrendo la statale in direzione sud, in sella alla sua moto. Arrivato all’incirca davanti all’istituto Santo Stefano, per motivi che sono ancora in corso d’accertamento, il motociclista è stato centrato da un’utilitaria di colore scuro, guidata da una 40enne del posto, che stava viaggiando in direzione nord e si trovava all’altezza dell’incrocio tra la statale e via Olimpia.

Nell’impatto, il 31enne è stato sbalzato per diversi metri, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono stati chiamati subito i sanitari del 118, con l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza, quella della Croce Gialla di Recanati, l’automedica da Civitanova, oltre ai vigili del fuoco di Civitanova, i carabinieri e una pattuglia della Polstrada.

Durante le operazioni di soccorso, il portorecanatese è sempre rimasto cosciente, ma per lo choc non ricordava nulla di quanto era appena avvenuto. E purtroppo aveva rimediato anche delle fratture scomposte alle gambe e dei traumi al torace e al viso, perdendo un po’ di sangue. Quindi, è stato portato all’ospedale di Torrette in ambulanza. L’automobilista 40enne dopo l’incidente aveva solo qualche escoriazione, ed è stata accompagnata al pronto soccorso di Civitanova per accertamenti.

Giorgio Giannaccini