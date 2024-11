Scontro fatale, a giudizio una 26enne

Accusata di aver investito un uomo, è stata rinviata a giudizio la 26enne di San Benedetto Chiara De Angelis: il processo per omicidio stradale si aprirà il 16 gennaio. L’incidente era avvenuto il 23 settembre 2022, lungo la strada 78 Picena a Sarnano. La vittima era Antonio Luzzi, 60 anni, ex comandante della polizia stradale di Fabriano. Con alcuni amici, Luzzi era diretto a Pedaso, ma aveva tamponato il mezzo che gli stava davanti ed era caduto sull’asfalto. La ragazza che era dietro di lui, al volante di un Doblò, non era riuscita a evitarlo. La moglie, la figlia e il fratello di Luzzi, molto conosciuto per il suo ruolo nella Polstrada e benvoluto per i suoi modi di fare e l’attaccamento al lavoro, con l’avvocato Pier Giorgio Trinei avevano fatto opposizione alla richiesta di archiviazione, accolta dal giudice Giovanni Manzoni che aveva disposto una perizia cinematica. Così alla fine la ragazza, difesa dall’avvocato Stefano Pierantozzi, ieri è stata rinviata a giudizio dal giudice Claudio Bonifazi.