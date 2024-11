Screening gratuito per il diabete. Controlli in piazza a Porto Potenza

Si è tenuta domenica in piazza Douhet, a Porto Potenza, la mattinata di screening gratuito per il diabete, voluta dall’amministrazione comunale con l’Ast di Macerata, il Lions Club Recanati-Loreto-Castelfidardo-Riviera del Conero e il comitato locale della Croce Rossa. Presente anche la direttrice sanitaria dell’Ast, Daniela Corsi. All’interno della postazione i cittadini hanno potuto effettuare il controllo della glicemia, della pressione arteriosa, dei battiti cardiaci e della saturazione di ossigeno. I medici hanno inoltre dispensato consigli relativi all’alimentazione e al corretto stile di vita. "Circa cento i partecipanti che si sono sottoposti alla misurazione dei parametri, dei quali quasi il 25 per cento è risultato aspirante diabetico – spiega in una nota il Comune –. Numerosi sono poi stati i casi di ipertensione riscontrati, a dimostrazione dell’importanza dell’attività di screening e prevenzione. Un ringraziamento a tutti i volontari e ai medici Quattrini, De Rosa, Mignanelli, Caraceni e Silvestro".