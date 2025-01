"Scuola ancora chiusa, ma apriremo entro Pasqua"

La scuola di Fiuminata continua a essere pronta e chiusa. "Ci sono questioni burocratiche" spiega il sindaco Vincenzo Felicioli. Il plesso, costato 4 milioni e mezzo di fondi ministeriali e Pnrr, era stato inaugurato a maggio in pompa magna. Ma gli studenti non sono ancora entrati. La Scia (segnalazione di inizio attività) da parte dei vigili del fuoco è stata rilasciata "con assoluta solerzia. E il 13 gennaio – continua Felicioli – sarà eseguito il collaudo finale. Si incomincia a vedere qualcosa, ma è assurdo che la scuola sia stata demolita e ricostruita in due anni nonostante il Covid, l’aumento dei prezzi e le difficoltà di reperire i materiali, ma ci vogliamo più di otto mesi per poterla usare. Mi attiverò comunque per aprirla, non so se a fine mese o a febbraio, ma di sicuro prima di Pasqua. Siamo molto rattristati: abbiamo fatto i salti mortali con il consulente Angelo Montaruli e l’ufficio tecnico tra norme e piattaforme e siamo ancora qua".

Pioraco, Fiuminata e Sefro hanno deciso di accorparsi dall’anno scolastico 2025/2026: materna a Sefro e Fiuminata, elementari a Fiuminata e medie a Pioraco. La Regione ha dato l’ok.