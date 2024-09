Seconda edizione del festival. Territorio da vivere lentamente

Arriva la seconda edizione di "ULtimo Kilometro", il festival del turismo lento e dell’amore per il territorio. L’appuntamento è per stasera e domani per un viaggio di scoperta e un invito a vivere la natura con lentezza e consapevolezza.

Il programma è davvero ricchissimo: la prima parte si svolgerà in cammino, lungo la terza tappa del Cammino dei Forti, si partirà insieme ai fondatori, Guido Pacella, David Dignani e Alessio Ancillani, oggi alle ore 8.30 dai prati di San Vicino fino ad arrivare al castello di Elcito, un percorso che intreccia storia e natura. Si proseguirà poi per l’Elmo camping dove si trascorrerà la serata insieme alla blogger Nadia Stacchiotti di ’Racconti di Marche’ e Luca Tombesi di Igers Macerata, una cena con i prodotti del territorio per concludere con una piccola escursione "Star Trekking" con Alessandra Vitanzi guida Aigae.

L’inaugurazione del festival, domani a partire dalle 9.30 con gli interventi delle autorità locali e la presentazione del progetto "ULtimo Kilometro". Subito dopo, prenderà il via la giornata interamente riservata alla riscoperta del territorio: incontri dedicati ai cammini con Francesco Senatore, referente di Feder Trek e del Cammino Terre Mutate, e Ruben Marucci, co-fondatore dell’Alta Via delle Marche e del Cammino "Anello della Val di Fiastra"; appuntamenti folklore con il gruppo teatrale L’Alternativa; laboratori per bambini con Claudia Antonelli e il suo Drum Circle e l’associazione Luci e Pietre con pittura creativa nella natura; attività per bambini con Marco Pelagalli e "La Torre degli Smeducci" che guiderà alla scoperta degli scacchi. Con Cecilia Guerri si svolgerà un workshop sulle tecniche di sopravvivenza e bushcraft. Alle 16, escursione con l’Occhio Nascosto dei Sibillini e la realtà dei ragazzi di Jake Jam, mentre Claudia Antonelli e Paolo Roganti guideranno un’esperienza di meditazione mindfulness e immersione nella natura. Ci sarà anche Marche Active Tourism con un intervento sul palco e con un’escursione da Pian dell’Elmo fino al Monte Cipollara. Arrivati al belvedere ad ovest ci sarà l’aperitivo a cura dell’Elmo Camping e poi l’emozione di una osservazione del cielo stellato.

Il festival si chiuderà con un concerto della Prode Società Merende al tramonto che unisce pane, vino e popular punk. Per tutta la giornata di domani ci saranno stand di artigianato con i ragazzi di Artisan, artigiani del legno, Campagna Magna con prodotti tipici del territorio, C&E Italian Distillery con i loro distalliti.

"ULtimo Kilometro - spiegano gli organizzatori della manifestazione - è un inno all’amore per la nostra terra marchigiana, un’occasione per rallentare e riscoprire il piacere di camminare, di esplorare, di sentirsi parte di una comunità che valorizza il suo patrimonio naturale e culturale. Insomma, è un invito a vivere esperienze autentiche, a nutrire l’anima attraverso il contatto diretto con la natura e la partecipazione attiva alle tradizioni locali di un territorio unico come il nostro".