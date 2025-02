Sedicenne ubriaca fuori da un locale: soccorsa dal 118

Si sente male dopo aver alzato troppo il gomito e finisce la serata al pronto soccorso prima ancora di entrare nel locale. Nonostante la nuova ordinanza firmata dal sindaco Fabrizio Ciarapica, una 16enne ubriaca è stata soccorsa sabato prima di mezzanotte, davanti al Donoma di via Mazzini. La ragazza, della zona, non era neppure entrata nel locale ma aveva già bevuto decisamente troppo, tanto che si è sentita male e chi era con lei ha chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata una ambulanza della Croce Verde e la giovanissima, dopo un primo intervento, è stata portata al pronto soccorso di Civitanova Alta, dove poco dopo è stata raggiunta dai familiari. Nulla di grave, per fortuna, anche se una serata che doveva essere di divertimento con gli amici è terminata in ospedale, nonostante la stretta per evitare situazioni del genere. Sabato 25 gennaio è entrata in vigore in maniera sperimentale fino al 24 aprile, l’ordinanza che vieta di bere alcolici nelle aree pubbliche, in orari notturni nella zona dallo stadio al porto.

Chiara Marinelli