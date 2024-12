Sei musicisti al pianoforte. Concerto nel cuore della città

Performance al pianoforte nel cuore della città. Nell’ambito del cartellone degli eventi programmato dall’amministrazione per valorizzare l’immagine della città nel periodo natalizio, la giunta comunale ha accolto la proposta dell’associazione dei commercianti "Centriamo" di organizzare anche quest’anno, domenica, l’iniziativa "Civitapiano - un evento magico nel cuore di Civitanova", con l’esibizione di sei musicisti che eseguiranno delle performance musicali al pianoforte. Dalle 17 alle 20, sei pianoforti a coda riempiranno corso Umberto I di emozionanti melodie natalizie: un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera del Natale, passeggiando tra le vie del centro tra musica e luci magiche.

L’iniziativa è realizzata con il supporto dell’assessorato al commercio del Comune di Civitanova. Sempre domenica, in piazza XX settembre, si svolgerà la Fiera di Natale, mentre in piazza, lungo i vialetti e in corso Dalmazia spazio ai mercatini. Non mancheranno gli eventi di Natale anche nella città alta: fino al 12 gennaio, infatti, Civitanova Alta è la città dei presepi, con l’esposizione di più di 300 presepi in sei location suggestive nel borgo storico. Domenica aperture dalle 15 fino alle 19.30.