Sei successi in sei gare per la Santo Stefano

E sei! A Bergamo la Santo Stefano Kos Group ha colto il sesto successo consecutivo di questa prima fase del massimo campionato di basket in carrozzina e comanda la classica a punteggio pieno. I ragazzi di coach Ceriscioli hanno vinto per 83-48 gestendo la partita in modo autorevole, non concedendo nulla a un avversario che voleva invertire un trend finora negativo. Sul parquet lombardo il quintetto portopotentino è stato molto concentrato e preciso nelle conclusioni a canestro, fornendo una prestazione corale. I nuovi acquisti hanno mostrato di essere già molto competitivi, funzionali al gioco neroverde. L’allenatore Roberto Ceriscioli è soddisfatto: "È stata una buona partita, abbiamo da subito imposto il nostro gioco con velocità e precisione. Un buon lavoro anche in difesa per tutti i quaranta minuti. Ora dobbiamo credere ancora di più nelle nostre qualità e dare continuità a risultati e crescita di squadra". Ecco lo score della Santo Stefano Kos Group a Bergamo: Giaretti 24 (foto), Watson, Becker, Raimondi 2, Bedzeti 10, Vigoda 12, Scandolaro 6, Bassoli 10, Cini 13, Henriot, La Terra, Balsamo 6. All. Ceriscioli.