Seimila sui banchi, sconti per i bus

Sono 5.920 gli studenti di Civitanova che oggi rientrano in aula. Nel dettaglio nei quattro circoli della scuola dell’infanzia ci sono: 188 alunni in via Regina Elena, 235 nel circolo di via Ugo Bassi, 90 nell’istituto Sant’Agostino e 240 nel plesso in via Tacito. Seguono i dati dei quattro circoli della scuola primaria: 433 alunni in via Regina Elena, 503 gli studenti in via Ugo Bassi, 165 al Sant’Agostino e 559 gli alunni in via Tacito a cui si aggiungono gli studenti delle scuole secondarie di primo grado così suddivisi: 205 alunni nella scuola Ungaretti, 357 all’Annibal Caro, 263 nell’istituto Mestica e 262 al Pirandello.

Per quanto riguarda, invece, gli iscritti negli istituti superiori i numeri parlano di 791 al liceo scientifico, 485 al liceo linguistico, 768 all’istituto professionale "Bonifazi Corridoni", 193 al liceo classico, 112 nell’istituto professionale Ipsia "Corridoni" e 71 nel liceo "Stella Maris".

E sull’apertura del nuovo anno scolastico interviene l’assessore ai Servizi sociali ed educativi, Barbara Capponi. "La collaborazione costante con tutte le scuole – spiega – ci consente di programmare le attività scolastiche e di portare avanti delle nuove progettualità tra cui rientra un accordo di programma con gli istituti superiori della città su cui stiamo lavorando per creare delle iniziative dedicate agli studenti". Riconfermata la storica rassegna comunale dedicata al teatro della scuola organizzata dall’assessorato ai servizi Educativi, nell’ambito del progetto Civitanova città con l’infanzia, che coinvolge gli alunni delle scuole primarie e di cui il Comune cura l’organizzazione e la scelta del tema da sviluppare. Tra le iniziative a sostegno delle famiglie, dal 2 settembre, è possibile recarsi negli uffici comunali per richiedere uno sconto del 50% sull’abbonamento per i trasporti che viene assegnato in base al proprio reddito Isee che deve essere inferiore ai 13.000,00 euro. "Le famiglie possono recarsi in Comune per ritirare i moduli necessari per la richiesta – prosegue la Capponi – e poter così usufruire della scontistica al 50% sulle tariffe di autobus e treni che sarà valida fino al 31 agosto 2025".

Tutto pronto per il rientro a scuola anche per i 1227 studenti dell’istituto comprensivo Sant’Agostino di Civitanova e Montecosaro, suddivisi in sette plessi e 61 classi. "Abbiamo mantenuto un numero di iscrizioni pari al 2023 – spiega la dirigente Gloria Gradassi – con la formazione di una classe in più a Montecosaro. Nel nostro istituto c’è molta attenzione ai percorsi dedicati allo Stem, l’insieme delle discipline scientifiche-tecnologiche, come da direttive ministeriali e ci sarà una formazione adeguata per i docenti sull’intelligenza artificiale. Diamo grande importanza allo studio della lingua inglese sin dalla scuola primaria e nella nostra proposta formativa offriamo un programma di studio ben calibrato tra le materie umanistiche e scientifiche, con una particolare attenzione all’apprendimento dei nostri studenti che stimoliamo grazie alla creazione di percorsi personalizzati di studio e laboratori in cui possano potenziare le loro capacità".