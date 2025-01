Serata con il rock a Villa Potenza

Domani, dalle 21.30, al Bar Teatro di Villa Potenza approdano i 909 (Nine o’ Nine). "Un concentrato di pura energia rock – garantiscono gli organizzatori - che nasce dall’incontro tra gli ex componenti di due storiche cover band: gli Sveatles, con sonorità vicine ai Beatles, e i The Whonderfull, ispirati agli Who. Da questa fusione prende vita una band che rende omaggio ai giganti del rock con uno stile moderno. Con Andrea Guercio a voce e chitarra, Andrea Marinacci a basso e voce, Federico Governatori a batteria e voce e Gianluca Lazzarini alla chitarra, i 909 propongono un viaggio attraverso le pietre miliari della musica: Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Neil Young, Kinks, The Who, Aerosmith e molti altri, reinterpretati con suoni taglienti e arrangiamenti che fanno tremare il pavimento".