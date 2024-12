Sergio Assisi porta "Mi dimetto da uomo" al Politeama di Tolentino

Sergio Assisi al Politeama di Tolentino con la commedia "Mi dimetto da uomo", domani alle 18. Insieme a lui sul palco Giuseppe Cantore. Assisi è attore di cinema, televisione e teatro, tra i suoi successi Guardiani delle nuvole, Capri, Elisa di Rivombrosa 2, Il commissario Nardone, L’Allieva 3.

"In un mondo che ha perso ogni punto di riferimento, Sergio Assisi (nella foto), spaesato come tutti, parla a cuore aperto, spaziando fra narrazione e satira di costume e abbatte fin da subito la quarta parete per lanciarsi alla ricerca delle risposte di cui ognuno di noi avrebbe bisogno – spiegano gli organizzatori -. Come un giullare, scherza, racconta e riflette, ora cinico ora conciliante, in un flusso affabulatorio irresistibile. Analizza insieme al pubblico abitudini, speranze, sogni e miserie. Tenta di aggrapparsi alla bellezza, all’amore, alla poesia, come fossero rami di un albero che si protende verso le stelle, ma l’egoismo, la grettezza e gli umani limiti, lo risucchiano verso il basso e lo costringono a domandarsi: “Dovrei forse dimettermi dall’essere uomo?“.

E mentre cerca delle risposte, un’entità irrompe sul palco nei momenti meno opportuni. Uno spiritello buffo, irriverente, impietoso, che corregge, puntualizza, svela, rivendica, irride, incarna concetti ed idee, e cosa peggiore di tutte, inchioda Sergio alla amara verità. Alla fine di questa brillante analisi, forse farà pace con il suo demone, forse torneranno ad essere una sola entità o forse, giunti ad un bivio, si separeranno.

Lo spettacolo è diretto da Assisi e scritto da lui insieme a Simone Repetto. Biglietti al botteghino del Politeama da tre ore prima dello spettacolo o online su www.politeama.org.