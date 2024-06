"Serve una nuova casa per i nostri libri e mobili"

AAA cercansi locali per trasloco libri e mobili dell’Accademia Filelfica. Il direttivo dell’Accademia Filelfica di scienze lettere ed arti di Tolentino, presieduto da Isabella Tonnarelli, lancia un appello a soci e amici. "La sede dell’associazione a Palazzo Fidi è stata resa inagibile dagli eventi sismici del 2016 – ricorda il gruppo –. L’Accademia si trova quindi in grande difficoltà in quanto necessita urgentemente di un locale in cui trasferire i beni presenti nella sede inagibile, al fine di consentire i lavori di ristrutturazione di Palazzo Fidi che il Comune intende avviare in breve. Così chiediamo cortesemente se c’è qualche socio o simpatizzante che abbia dei locali (un piccolo garage, oppure una cantina) da mettere a disposizione dell’Accademia Filelfica per la durata dei lavori (ipotizziamo circa 3 anni), dietro un modesto compenso, nei quali riporre temporaneamente la biblioteca dell’Associazione e i libri in vendita. La metratura necessaria è di circa dieci metri quadri". Chi fosse disponibile può scrivere una mail a accademiafilelfica@gmail.com. La biblioteca propria dell’Accademia è composta da migliaia di volumi (basti pensare che soltanto le guide stampate di Tolentino sono circa 5mila), oltre ai mobili antichi.