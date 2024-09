Servizi scolastici pronti per la campanella

Tutto pronto a Recanati per l’avvio del nuovo anno scolastico. Emanuela Pergolesi, assessore alla pubblica istruzione e servizi sociali, ha già approvato in giunta il quadro degli interventi che dalla prossima settimana saranno attivati a favore dei piccoli alunni. Tutti i servizi sono da sempre a titolo gratuito per venire incontro alle diverse esigenze familiari, lavorative e/o di trasporto e sono organizzati e svolti dalla cooperativa sociale Pars Pio Carosi di Civitanova, che l’anno scorso di è aggiudicata l’appalto per i prossimi tre anni. Una spesa assai consistente per l’amministrazione comunale visto che per un intero anno scolastico si parla di poco meno di 800mila euro, di cui 375.500 per il servizio assistenza scolastica, 105mila per quello extrascolastico, circa 48mila euro per il sostegno linguistico, quasi 100mila euro per il servizio pre-post scuola e la presenza dei nonni davanti alle scuole per la vigilanza scolastica e, infine, altri 150mila euro circa per la presenza di un’assistente sugli scuolabus per vigilare sulla sicurezza.

Una serie di attività attivate da anni particolarmente utili nel sostenere il percorso formativo degli studenti, specie in presenza di disabilità. "Il tema della disabilità ha un peso di rilievo per i servizi comunali – spiega l’assessore Pergolesi – in termini di assistenza scolastica, domiciliare ed educativa oltre a quelle posizioni aperte di tutela minore, che in alcuni casi si mescolano anche a situazioni di disabilità. Oggi per fortuna la diagnosi relativa a problemi più o meno gravi è sempre più precoce, tanto che abbiamo attivato delle assistenze scolastiche anche al nido per bimbi di meno di tre anni. La didattica si occupa del sostegno prettamente di apprendimento scolastico, mentre l’assistente comunale aiuta lo studente nella sua vita di relazione e nelle sue difficoltà fisiche".

Come da prassi l’assessore in questi giorni ha fatto un sopralluogo in tutte le scuole recanatesi: "Quest’anno registriamo tanti nuovi iscritti, e questo è il segnale che l’offerta delle scuole recanatesi è valida d apprezzata sia dai recanatesi sia dei giovani dei Comuni limitrofi. Ciò, naturalmente, comporta qualche criticità di spazi: per esempio alla San Vito si è creata addirittura una classe in più rispetto al passato, e questo comporta problemi anche per la mensa che dovrebbe essere più grande e accogliente. Qui, comunque, sono stati fatti degli interventi per riqualificare tutto il parco con l’istallazione anche di tappeti antitrauma. Risolto, per ora, anche il problema delle classi in esubero del liceo classico, che hanno trovato adeguato spazio al Bonifazi grazie alla collaborazione e disponibilità dei dirigenti scolastici".

Asterio Tubaldi