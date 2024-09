Sferisterio, 400mila euro da Roma: "Una legge storica per Macerata"

Arriva dall’aula del Senato la notizia dell’approvazione definitiva del disegno di legge a favore dell’associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l’organizzazione del Macerata opera festival. Il provvedimento prevede lo stanziamento da Roma di un contributo di 400mila euro all’anno a favore dell’associazione per l’organizzazione della rassegna, spesa coperta dalla corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. In cambio un membro del cda sarà indicato dal ministero della Cultura. Durante la dichiarazione di voto, l’intervento di Elena Leonardi, senatrice di Fratelli d’Italia, che spiega: "Con la sua acustica naturale, lo Sferisterio è considerato un esempio di architettura neoclassica e uno dei principali teatri all’aperto d’Italia, secondo solo all’Arena di Verona per rilevanza e fama. Nelle stagioni estive ospita il festival dell’Opera di Macerata oltre ad eventi musicali complementari al cartellone lirico, definita, a ragione, “Officina delle meraviglie“. Grazie a questo ddl, da quest’anno sarà previsto un contributo di 400mila euro annui a favore dell’associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l’organizzazione del Mof, prevedendo altresì la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione da parte del Ministero della cultura". E continua: "Da marchigiana ed esponente della provincia di Macerata sono fiera di votare a favore di questa misura a sostegno alla cultura. Se parliamo di cultura, ma manchiamo di sostenerla nel momento del bisogno, non siamo coerenti".

"Una legge storica per Macerata e per le Marche. Lo Sferisterio – dichiara Giorgia Latini (Lega), vicepresidente della commissione Cultura e prima firmataria della Pdl – è il monumento simbolo della città e della regione. Per questa ragione la Lega ha fortemente voluto promuovere una legge nazionale, per la cultura delle nostre amate Marche". Soddisfazione anche dal sindaco Sandro Parcaroli e dall’assessore alla Cultura, Katuscia Cassetta: "L’approvazione di questa legge è il punto di arrivo di un lavoro di squadra che garantisce una grande prospettiva al Macerata Opera Festival. Un traguardo che consolida lo Sferisterio come monumento nazionale e che permetterà di guardare al futuro con sempre più ambizioni". "Una grande notizia per la città di Macerata e per l’intera Regione Marche – sottolineano i consiglieri regionali della Lega, Renzo Marinelli e Anna Menghi –, che consolida l’azione regionale messa in campo in questi anni per valorizzare lo Sferisterio. Il lavoro di tutta la filiera di governo ha permesso di raggiungere un risultato eccezionale, che consentirà una migliore programmazione e favorirà una ricaduta economica nel territorio a beneficio di tutto il tessuto sociale ed economico".