Show dal vivo al bar del Teatro. Jack and the Jackals stasera sul palco

Secondo anno per il progetto della Form dal titolo "Le vie di San Francesco nelle Marche", che indaga sulla spiritualità francescana nella musica. L’itinerario si sviluppa fino alla ricorrenza, nel 2026, degli 800 anni dalla morte di San Francesco, andando a toccare diversi luoghi francescani delle Marche. Si parte oggi da Macerata, alle 21 al teatro Lauro Rossi, con il concerto "In tutte le sue creature", con musiche di Arvo Part, Ludwig van Beethoven e una prima assoluta. La serata, diretta da Aram Khacheh, si incentra sulle figure di questi due musicisti le cui opere sono intrise di una spiritualità vicina a quella francescana: Arvo Pärt, compositore estone tra i più importanti dell’epoca contemporanea, nell’interpretazione della violinista Francesca Dego (foto). Chiude la prima parte del programma un brano in prima esecuzione assoluta commissionato dalla Form al compositore marchigiano contemporaneo Paolo Marzocchi. Biglietti da 15 a 18 euro, prezzo speciale per gli studenti a 4 euro. Vendite alla biglietteria dei teatri e online su vivaticket.com.