Si accende la luce della rinascita. Torna "Appennino Foto Festival"

Arriva la quinta edizione di "Appennino Foto Festival AFF - Luce della Rinascita": tra il 4 e il 28 luglio paesi e paesaggi maceratesi saranno raccontati, attraverso la fotografia naturalistica, da 14 ospiti, 16 incontri, 9 mostre, 3 premiazioni. Britta Jaschinski, fotogiornalista che denuncia lo sfruttamento degli animali e lo scienziato e divulgatore Stefano Mancuso, saranno alcuni dei nomi in programma. Come scenario, i comuni di Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona. Il festival è stato presentato ieri a Palazzo Bonfranceschi, a Belforte, dai promotori, ovvero l’associazione Photonica 3, con i cinque sindaci e l’unione montana Monti Azzurri, che dà il sostegno fin dalla prima edizione.

L’inaugurazione ufficiale si terrà nella piazza di Cessapalombo giovedì 4 alle 18.30; alle 21.15 si inaugura la mostra L’Altro Versante. Venerdì 5, alle 18.30, a Camporotondo debutto nazionale della mostra Oltre l’arcobaleno. Alle 21.15 in piazza San Marco sarà ospite Britta Jaschinski, pluripremiata per il suo stile unico di fotogiornalismo. Sabato 6, alle 21.15 al teatro di Caldarola, premiazione della XVIII edizione del concorso internazionale di fotografia naturalistica "Asferico". La giornalista Barbara Olmai che condurrà tutti gli eventi, accoglierà l’ospite Mauro Tronto per premiare i vincitori nazionali e internazionali del concorso. Domenica 7 tappa clou del festival nella piazza di Serrapetrona con "La Natura che non ti aspetti", lectio dello scienziato Mancuso. Sabato 13 alle, alle 17.30, l’istituto De Magistris a Caldarola ospita la cerimonia di premiazione del primo Concorso nazionale di foto e videotrappolaggio "Lorenzo Lambertucci", anima dell’AFF prematuramente scomparso lo scorso anno. L’evento realizzato in collaborazione con Scubla srl, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e professionisti provenienti da tutto il territorio europeo. La serata vedrà protagonista anche Gianluca Damiani. Domenica 14 al Campus Simonelli Group a Belforte premiazione del concorso IBC Photo Awards. Chicca di quest’anno: la Federazione italiana associazioni fotografiche Fiaf ha inserito come manifestazione riconosciuta l’evento "I cinque territori dell’Appennino Foto Festival" con protagonisti il Circolo fotografico il Faro Civitanova e, la Fototeca comunale BFI Morrovalle, il Fotocineclub Recanati BFI, il Fotoclub Potenza Picena, l’associazione fotografica Effetto Ghergo BFI Montefano. In ogni comune verranno allestite delle speciali mostre. "Per l’associazione che ho l’onore di presiedere, questa edizione è stata molto dura da organizzare perché non abbiamo potuto contare su un supporto straordinario, il nostro amico Lorenzo Lambertucci, che ci ha lasciati pochi mesi fa. Lollo non avrebbe voluto che ci fossimo fermati. AFF24 è dedicato a lui", ha commentato Marco Gratani, presidente di Photonica3.