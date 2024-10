Si perdono 11 escursionisti. Raggiunti e portati in salvo

Recuperato un gruppo di undici persone sui "Castagneti" di Pioraco: si tratta di una famiglia di Porto Recanati che aveva perso l’orientamento mentre stava effettuando una passeggiata. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri. Gli escursionisti erano usciti dalla traccia di sentiero, pertanto non riuscivano più a capire la direzione dalla quale provenivano. Da lì la decisione di allertare i carabinieri. La stazione locale di riferimento ha quindi attivato le squadre del Soccorso Alpino, che una volta giunte sul posto hanno prontamente recuperato e ricondotto il gruppo, che si trovava in buone condizioni, alle proprie auto. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri sono stati impegnati anche in un altro intervento, nel territorio di Sefro, per soccorrere un uomo che era rimasto bloccato lungo una strada sterrata molto impervia con il suo 4x4. L’automobilista ha detto di essere finito in quel punto per colpa delle indicazioni del navigatore. I vigili del fuoco lo hanno aiutato a riportare l’auto in una strada più agevole.

Lisa Grelloni