Si ribaltano con l’Ape. Paura per due anziani

Brutto incidente per due anziani a bordo di un motocarro Ape Piaggio, ribaltati e finiti contro un palo lungo via dei Velini.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.15. I due, maceratesi di 69 e 74 anni, stavano scendendo lungo la strada diretti – a quanto sembrerebbe da una prima ricostruzione – verso il supermercato. Ma arrivati all’altezza della strada che conduce all’Eurospin, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che si sarebbe ribaltato finendo con il tettuccio sopra uno dei pali lungo la strada. Alla vista di quel volo spaventoso, sono accorse alcune persone che erano lì vicino, mentre qualcuno provvedeva a chiedere l’intervento dei soccorsi. Subito i presenti si sono dati da fare per raddrizzare il motocarro e rimetterlo in sesto sulle ruote, per agevolare poi l’intervento del personale sanitario. Il 118 ha poi prestato le prime cure ai due maceratesi sul posto, prima di portarli d’urgenza al pronto soccorso in ambulanza. Anche alla luce della dinamica dell’incidente, ai due feriti era stato assegnato il codice rosso, quello per le situazioni più gravi. Ma per fortuna poi i controlli ulteriori eseguiti al pronto soccorso hanno fatto rientrare l’allarme: i due uomini se la sono cavata senza riportare conseguenze troppo preoccupanti.

In via dei Velini sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per collaborare con i soccorsi e poi rimettere mezzo e stada in condizioni di sicurezza, e la polizia locale. Le pattuglie hanno effettuato i rilievi sul posto che consentiranno poi di ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, sembra che il motocarro abbia fatto tutto da sé, per cause che sono ancora da chiarire. Ma gli accertamenti sono in corso. Saranno anche sentiti i due feriti, non appena in condizioni di raccontare quanto accaduto.

Soccorsi e rilievi hanno creato qualche disagio alla circolazione, per altro già limitata dal cantiere in fondo alla via.