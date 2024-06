Si schianta sul guardrail e rifiuta l’alcoltest

Ubriaco, è finito contro il guardrail. Venerdì intorno alle 5 del mattino, i carabinieri sono stati chiamati allo svincolo Tolentino sud della 77, per un incidente. Arrivati lì, i militari hanno visto che un’auto era finita sulla cuspide dello svincolo. Hanno chiesto al conducente di sottoporsi all’etilometro, ma questo si è opposto. Lo hanno dunque denunciato per guida in stato di ebbrezza, come prevede la legge. L’auto, senza assicurazione, è stata sequestrata.

Sabato invece i carabinieri hanno segnalato alla prefettura un 36enne, trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina.

In carcere a Pesaro infine è finito un uomo accusato di aver vessato per anni la moglie. Lo hanno arrestato i carabinieri della Stazione di Tolentino e del Norm, con i colleghi di Gabicce Mare, dove lui si era trasferito per un lavoro stagionale.

Nel 2022, era emerso un quadro di gravi maltrattamenti posti in essere da un uomo sulla moglie, durati anni. La donna, insultata di continuo, controllata in tutto, obbligata ad assecondare il marito in ogni prepotenza, aveva sempre subito per tenere unita la famiglia, nella speranza che il marito potesse cambiare.

Ma le condotte erano peggiorate fino alle minacce di morte e a un’aggressione fisica, ponendo la vittima, già tanto provata, in una condizione di totale prostrazione. A ottobre 2022, su richiesta della procura, il tribunale aveva allontanato l’uomo da casa, con divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico. Condannato poi a 2 anni e 10 mesi di reclusione, ora è stato portato in carcere a Pesaro, dove sconterà la pena.