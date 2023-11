Si torna a sciare dopo sette anni

Gli impianti sciistici di risalita sul Monte Prata (con la partenza più alta delle Marche), nel Comune di Castelsantangelo sul Nera, vicini alla riapertura dopo sette anni. Sono chiusi dal terremoto del 2016. La scorsa settimana la cabina di coordinamento presieduta dal commissario straordinario Guido Castelli ha stabilito che, per consentire il riavvio, sarà realizzata una struttura temporanea in grado di offrire ospitalità in sicurezza. Questa è necessaria in attesa della ricostruzione del rifugio "Nido delle aquile", di cui è stato approvato il progetto definitivo, finanziata dal commissario. Soddisfatto il sindaco Mauro Falcucci (nella foto): "Siamo in attesa delle manifestazioni di interesse per individuare il gestore degli impianti. La loro gestione infatti sarà data in concessione. Partiremo con l’apertura della seggiovia sul Monte Prata, manca solo il collaudo. Se tutto va come deve andare, la ripartenza è prevista proprio per la stagione 2023-24. E dobbiamo ringraziare il commissario Castelli per l’approvazione di questa struttura temporanea di supporto agli impianti sciistici. Finora i ritardi per la riapertura degli impianti sono stati dettati anche dal fatto che la strada M. Prata-Madonna della Cona è stata riaperta solo lo scorso luglio". "Con l’intervento sul Monte Prata – aveva detto Castelli – contiamo di mettere l’ultimo tassello per la riapertura dopo sette anni di questi impianti sciistici nell’attesa del ripristino del rifugio che, in un’ottica complessiva, rappresenta il primo presidio della montagna. Il rilancio dei nostri territori montani è di particolare importanza: rappresenta una priorità di cui siamo ben consapevoli".