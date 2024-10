Intervento d’urgenza, ore d’ansia per il sindaco Parcaroli

Macerata, 21 ottobre 2024 – Operato d’urgenza in cardiologia, ieri mattina, il sindaco e presidente della Provincia Sandro Parcaroli. L’intervento è stato ritenuto necessario per il rischio di rottura dell’aorta.

Già da qualche giorno il sindaco accusava un malessere che lo aveva spinto a fare dei controlli. Non riuscendo a scoprire le cause di quei fastidi e a risolvere il problema, Parcaroli si è deciso a rivolgersi al pronto soccorso, da dove però, dopo una prima visita, è stato dirottato in cardiologia. E qui è stato diagnosticato un problema all’aorta: per il rischio che si potesse verificare una rottura improvvisa, i medici hanno ritenuto necessario intervenire d’urgenza.

Il sindaco dunque è stato trattenuto nel reparto e ieri mattina è stato subito sottoposto all’operazione.

A quanto sembra, per fortuna l’intervento sarebbe riuscito e il paziente ha risposto bene alla cura. Già nella tarda mattinata di ieri Parcaroli si era ripreso e ha risposto alle telefonate di amici e colleghi della giunta, preoccupati per le sue condizioni, tranquillizzandoli sul suo stato di salute.

A quanto sembra sarebbe in buone condizioni, e questa mattina i cardiologi valuteranno le sue possibili dimissioni dal reparto.

L’operazione delicata imporrà comunque qualche giorno di riposo al primo cittadino e presidente della Provincia, in questi giorni provato anche, tra i numerosi impegni istituzionali, da alcuni contrasti registrati in seno alla maggioranza. La giunta ha comunque assicurato la copertura a Parcaroli per questi giorni di convalescenza necessaria, in attesa che si rimetta in forze e possa tornare in sella senza preoccupazioni di natura sanitaria.

re. ma.