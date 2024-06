Siringhe abbandonate vicino al cimitero: "Servono maggiori controlli in quella zona"

"Siringhe a terra nei pressi del parcheggio del cimitero, servono maggiori controlli". La segnalazione al Carlino arriva dalla maceratese Antonella Telloni, che si reca con suo marito al cimitero quotidianamente per visitare sua figlia scomparsa, e sottolinea la situazione di degrado: "Nei pressi del negozio di fiori, dal lato del quartiere Vergini, stamattina (ieri, ndr) ho trovato tre siringhe abbandonate, rischiando anche di pestarle. Spesso si trovano anche altri generi di rifiuti". Un situazione certo non gradevole, soprattutto nei pressi di quello che dovrebbe essere un luogo di rispetto. "A trovare i propri cari al cimitero vanno anche molte persone anziane. L’area è buia, e senza abitazioni nei pressi, favorisce questo tipo di giri – dice Telloni –. I movimenti in quella zona andrebbero maggiormente controllati, anche tramite telecamere". Anche in passato erano stati segnalati episodi del genere, sempre nella zona del cimitero maceratese.

l. f.