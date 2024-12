"Sisters and Brothers", l’ensemble gospel in scena al Politeama

Dopodomani alle 18 saranno protagonisti al Politeama di Tolentino il "Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble", prestigioso coro italiano, e un’interprete internazionale d’eccezione come Ginger Brew. Il repertorio spazia dai classici del gospel come Oh, Happy Day, Swing Low, Sweet Chariot, e Amazing Grace, a canzoni universalmente amate come Imagine di John Lennon e What a Wonderful World, con l’aggiunta di alcuni brani gospel originali. "Una performance unica, intitolata “A Gospel Night“, capace di trasmettere il significato più profondo di questo genere – spiegano dal Politeama –. Dotata di un timbro caldo e di una potente presenza scenica, Ginger Brew è conosciuta dal grande pubblico come storica vocalist di Paolo Conte". Nella formazione Ginger Brew (voce), Carla Baldini, Alla Buhanevici, Laura Pica e Andrea Scotto (voce), Stefano Pioli (pianoforte), Rossano Gasperini (basso elettrico) e Francesco Favilli (batteria).