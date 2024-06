Sorpresi su un camioncino rubato. Scatta la denuncia per due 18enni

Sparisce l’autocarro da un cantiere stradale, ad Appignano. Viene ritrovato dopo qualche ora dai carabinieri di Montefano (sotto il coordinamento della centrale operativa di Macerata) con due diciottenni a bordo, che si beccano una denuncia per ricettazione. È successo giovedì notte; i militari si sono messi alla ricerca del veicolo e l’hanno recuperato poco dopo a Macerata, in sosta lungo la via Roma. Durante la perquisizione ai due neo maggiorenni, residenti in due diversi Comuni della provincia, è saltato fuori anche un coltello. L’autocarro è stato restituito al legittimo proprietario, mentre i due ragazzi dovranno rispondere all’autorità giudiziaria dell’accusa di ricettazione, in concorso tra loro. Uno dei due dovrà dar conto anche del porto abusivo di armi. Non si ferma il bilancio dell’Arma. I carabinieri di Corridonia, lo scorso fine settimana, hanno arrestato un cittadino albanese di 42 anni residente in provincia di Rimini. Pregiudicato, è stato raggiunto da un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Bologna, poiché condannato alla pena complessiva di due anni di reclusione: è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia aggravati, commessi dal 2018 al 2019 nel luogo di residenza. È stato rintracciato in una struttura ricettiva di Corridonia, dove alloggiava per motivi di lavoro , e portato alla casa circondariale di Fermo. Sul fronte della sicurezza stradale, sabato notte i militari del Norm, in via Batà di Macerata, hanno proceduto al controllo di una vecchia Opel Kadett guidata da un giovane, poi sottoposto ad alcoltest: aveva un tasso alcolemico pari a 1.74, più del triplo rispetto alla soglia limite consentita. Oltre al ritiro della propria patente di guida, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Stessa sorte è capitata ad un 57enne di Pollenza al volante di una Citroen; è stato fermato mentre si accingeva, a "singhiozzo", ad uscire da un parcheggio di un esercizio pubblico. Il risultato: un tasso pari a 1,95, quasi il quadruplo del limite consentito. Anche per lui patente ritirata e denuncia.