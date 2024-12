Sorrisi e doni a Pediatria. La visita dei pompieri: "Segno di vicinanza ai bambini in difficoltà"

Mattinata di sorrisi, abbracci e regali, ieri, per i bambini e le bambine ricoverati nei reparti di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Macerata. Grazie all’iniziativa dei vigili del fuoco della città, i piccoli hanno ricevuto la visita di un pompiere vestito da Babbo Natale, accompagnato da 24 colleghi, tutti con il tradizionale cappello rosso delle festività. Dopo essersi calato davanti all’ingresso dell’edificio con l’aiuto dell’autoscala, Babbo Natale è entrato in ospedale con sacchi pieni dei 50 regali donati dall’azienda Clementoni.

Al termine del giro, anche un dono simbolico consegnato alla direttrice di reparto, Martina Fornaro: uno degli elmetti dei vigili del fuoco usati in caso di incendio. Presenti anche il sindaco della città e presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, il vicepresidente della Provincia e vigile del fuoco, Luca Buldorini, il geometra Carlo Iammarino e Tamara Lapucci, consumer insights manager alla Clementoni, accanto a Leonardo Rampino, comandante provinciale dei vigili del fuoco. "Il primo ringraziamento va ai vigili del fuoco e ai medici – ha affermato Parcaroli –. Questa mattinata dimostra come i vigili del fuoco siano vicini alla Pediatria di Macerata. Ringrazio la Clementoni per il grande gesto di solidarietà, l’assessore Filippo Saltamartini che non è potuto essere presente per un impegno istituzionale dell’ultimo minuto e il direttore dell’Ast, Marco Ricci, che ci ha permesso di far visita ai piccoli. Queste sono cose possibili solo se fatte insieme". "Siamo sempre vicini ai cittadini – ha dichiarato il comandante Rampino – e questa è un’occasione per stare vicini anche ai bambini. L’iniziativa è partita dal nostro personale che ha voluto metterla in atto in occasione del Natale, rendendo felici bambini e bambine che stanno passando un momento di difficoltà". Martina Fornaro, direttrice di Pediatria, ha aggiunto: "È un’occasione speciale e un bel segnale per noi, testimonianza di vicinanza al nostro reparto da parte di una grande istituzione della città. I regali consegnati dai vigili del fuoco sono stati donati dalla Clementoni, un bel regalo di Natale anticipato che rende noi ancora più felici dei bambini stessi. Al momento i bambini ricoverati in Pediatria sono circa dieci – ha poi spiegato –, quattro in patologia neonatale e quelli nati in questi giorni al nido. Il nostro è un reparto sempre pieno di attività, ma la qualità del lavoro e l’impegno che ci mettiamo ci viene riconosciuto, anche con iniziative come questa. È un lavoro di squadra, ognuno dà qualcosa".