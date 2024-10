Sosta gratis in centro per la prima ora

Sosta gratuita la prima ora nel quadrilatero dello shopping e, oltre i 60 minuti, tariffe più care rispetto alle attuali (un euro l’ora). La proposta dell’associazione Viviamo Civitanova vuol far ripartire il commercio attraverso una nuova politica dei parcheggi. "Il centro – scrivono – può contare su poco più di 2.000 stalli e, considerando circa 5.000 residenti oltre alla forza lavoro, si intuisce ad occhio la carenza. Il problema non è di facile soluzione, ma occorre cambiare".

E, allora "aumento del costo per occupare gli stalli blu in piazza, su vialetti, lungo corso Umberto I, corso Dalmazia, via Duca Degli Abruzzi, via Pola e via Gorizia, in modo da rispondere al bisogno di sosta di residenti e categorie produttive e da tutelare anche le entrate dell’amministrazione". In quest’ottica "è indispensabile - scrivono - lasciare un’ora di sosta gratuita per facilitare gli acquisti veloci, i carichi e scarichi e per non discriminare il centro rispetto ai mega empori commerciali che hanno parcheggi facili da raggiungere, coperti e gratuiti".

La convinzione di Viviamo Civitanova è che tarando in questa maniera la tariffa, quindi gratis la prima ora e le restanti a un prezzo più alto dell’attuale "si scoraggerebbe la sosta per lungo tempo nelle vie dello shopping e del divertimento dando la possibilità a chiunque di raggiungere facilmente il borgo e il mare e facilitando il turnover delle auto negli stalli". Quanto alle esigenze dei residenti "l’amministrazione dovrebbe destinare loro tutti i restanti parcheggi della zona marittima e delle vie esterne al quadrilatero con abbonamenti a costi bassissimi, oltre a prevedere parcheggi in zone più lontane ma facilmente raggiungibili tramite navette e a rendere gratuiti il parcheggio Anconetani e i parcheggi del lungomare durante le ore notturne per agevolare i residenti".

Nella proposta anche l’individuazione "di aree di sosta medio/lunga per i residenti e chi lavora nelle vicinanze del centro cittadino, servite da navetta per recarsi al lavoro o tornare a casa". "Siamo certi – è la conclusione – che tariffe più elevate comporteranno una minore sosta media, con una rotazione che permetterà una maggiore presenza nelle vie del centro e chiediamo al sindaco di prendere in considerazione l’intera idea di Viviamo Civitanova, istituendo l’ora gratuita per tutti i residenti e non, nelle vie di Civitanova interessate dalla zona blu".