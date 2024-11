Spacca e il congresso di Base Popolare: "Destra o sinistra? Si pensi ai programmi"

Fosse un film, un titolo facile: "Il centro conteso". Il set, l’hotel Seebay di Portonovo. Nei panni di "regista-attore protagonista" Gian Mario Spacca che, ieri mattina, ha radunato a corte il gotha della politica marchigiana per celebrare il primo congresso regionale di Base Popolare, di cui è presidente nazionale, con uno sguardo, però, alla "pellicola fuori nei cinema" l’anno prossimo. Quando le Marche, che lui ha governato dal 2005 al 2015, andranno al voto. "Base Popolare – spiega l’ex governatore – è nata il 3 febbraio di quest’anno. Abbiamo una vita breve, anche se guardiamo lontano. Non abbiamo ansia da prestazione elettorale, ma vogliamo lavorare sulla proposta per le regioni dove si andrà a votare, Marche comprese. Non ci chiedete se stiamo a destra o a sinistra: la convergenza sarà sui programmi". Questo il giudizio su quanto fatto negli ultimi cinque anni: "Su lavoro e crescita economica, indubbiamente c’è stato un rallentamento nella nostra regione. Si poteva fare di più, ma il governo regionale non è stato favorito dal fatto che non ci sia stata un’opposizione che l’ha incalzatoi". Tanti i big al congresso regionale di Base Popolare. Dai parlamentari Guido Castelli (Fdi) e Mirco Carloni (Lega), alla segretaria regionale Pd Chantal Bomprezzi, arrivata assieme all’europarlamentare Matteo Ricci. Presente il governatore Francesco Acquaroli, che si è incrociato con Ricci sulla porta. Tra i due, designati come candidati in pectore alle Regionali, fair play e una (fugace) stretta di mano. Strette di mano anche con Spacca e l’eletto coordinatore regionale Raimondo Orsetti. Il Comitato direttivo, oltre a Spacca e Orsetti, prevede: i vicecoordinatori Paola Giorgi e Aristide Corazzi; il vicecoordinatore vicario Mauro Giustozzi; i componenti Andrea Castellani, Cristina Castellani, Fabiana Catena, Marco Gnocchini, Paolo Lovascio, Claudio Sargenti, Mauro Urbani, Andrea Infriccioli, Stefano Pesaresi, Antonella Anzalone, Silvana Borroni, Maura Antonella Malaspina, Lorenzo Morresi, Mario Canaletti, Franco Capponi, Paola Milici, Maurizio Tosoroni, Roberta Crescentini, Mauro Falcucci, Heidi Morotti, Fabrizio Schiavoni, Silvano Severini, Agnese Paolucci, Luca Bartoli, Alberto Drudi; legale rappresentante Stefano Cencetti e responsabile giovani Alessandro Lamberti.