"Sparita l’insegna della sala Gigli. Incertezze sul futuro del cinema"

Che fine ha fatto l’insegna che in via Battisti indicava il cinema Gigli? A chiederlo è l’assemblea di "Recanati Insieme": "A novembre scorso abbiamo notato la sua silenziosa scomparsa. Abbiamo deciso di attendere prima di segnalare la curiosa circostanza, certi che si trattasse di un veloce intervento di manutenzione che, però, continua a tutt’oggi a protrarsi inspiegabilmente. Possiamo quindi annunciare che i lavori nella sala Gigli sono, come promesso, iniziati, ma sembrerebbero essere lavori di smantellamento. Di sicuro non di mantenimento o di cura". Il gruppo di opposizione ritorna sulla polemica per la chiusura dell’unica sala cinematografica cittadina, pungolando sui tempi l’amministrazione: "L’obiettivo condiviso di restituire a Recanati entro il 2025 il cinema richiederebbe un’immediata attivazione da parte dell’amministrazione Pepa: se le promesse dell’assessore Pelati rispondono a verità, è urgente iniziare i lavori nella sala, ma soprattutto pubblicare un nuovo bando di assegnazione della gestione dell’attività; il primo risale al gennaio 2023 su volontà dell’allora sindaco Bravi. Bando e lavori richiedono tempi tecnici, e il tempo sta per finire. Rimaniamo vigili, in attesa di avere positive novità al riguardo e anche di conoscere il motivo dello smantellamento dell’insegna: noi la ricordiamo integra e in buono stato. A ogni modo, qualsivoglia danno abbia subito, sarebbe di certo potuto essere risolto da novembre a oggi o, quantomeno, comunicato con trasparenza, dimostrando così alla cittadinanza di avere effettiva cura di un luogo di incontro e di cultura amato da tantissimi".