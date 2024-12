"Spero nel viavai dei prossimi giorni"

È fiduciosa sul decollo dello shopping da adesso a Natale, Elena Rasulo, titolare del negozio

Infusione. "Mi aspetto un flusso più abbondante rispetto a novembre, che ha avuto delle giornate un po’ mosce, ma non posso comunque lamentarmi – afferma Rasulo del negozio Infusione –. Ho letto anche che ci saranno numerose iniziative in centro, dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio alle bancarelle allestite per i mercatini, e qualsiasi evento è ottimo per me che ho appena aperto e spero in un buon passeggio di persone. In questi giorni il numero di curiosi salirà sicuramente"