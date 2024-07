Spl, i professionisti del lusso: "I nostri stampi per auto da sogno"

di Lucia Gentili

TOLENTINO (Macerata)

C’è un’azienda a Tolentino che produce sportelli e particolari per auto di lusso. E sta portando sul territorio maceratese realtà come Maserati, Stellantis, BMW, Audi, Mercedes, Rolls Royce, CNH. Si tratta di S.P.L. Industries, che conta 85 dipendenti, oltre agli interinali, e 550 fornitori di prodotti e servizi. Nata nel 1987, l’impresa, inizialmente specializzata nello stampaggio a freddo di particolari per il settore elettrodomestico, si è aperta poi al settore automotive (industria automobilistica) e telecomunicazioni. Nel 2011 è scattata la costruzione stampi, mentre nel 2014 l’acquisizione di nuove lavorazioni per le grandi multinazionali dell’automotive, con un cambio sede: l’opificio viene esteso sino agli attuali 10mila metri quadri, a cui vanno aggiunti 20mila metri quadri di piazzali. Ad oggi la mission è fornire un pacchetto completo per i lamierati, dalla progettazione alla produzione, passando per la certificazione mediante laboratorio qualità.

"È già in programma un nuovo piano di espansione, che a breve sarà reso pubblico – annuncia Stefano Palmioli, presidente che rappresenta la seconda generazione (figlio del fondatore) –. Intanto una delle ultime iniziative in cantiere è la scuola di formazione interna per i lavoratori. Sono molte le imprese che lamentano il fatto di non trovare figure già formate, ma poche hanno la lungimiranza di costituire un apparato per il trasferimento del know-how". Così S.P.L. ha deciso di accelerare, varando una scuola di formazione interna, mentre sul fronte welfare sono state inserite pratiche come la convenzione medica per tutti i dipendenti e i buoni carburante. O il libero e gratuito utilizzo di una palestra pluriattrezzata. Durante la pandemia, inoltre, è stata data agli operai la possibilità di chiedere all’azienda dei prestiti semplici, privi di oneri o interessi, con restituzione frazionata a lungo termine. "Pensiamo che il benessere dei dipendenti – aggiunge Palmioli – sia alla base del miglioramento del clima aziendale: il successo di un’impresa è dato dalla motivazione del personale".

Negli anni l’impresa ha conseguito vari riconoscimenti, in particolare nel 2019 è stata inserita dal Financial Times tra le 1.000 aziende a più veloce crescita in Europa. Le tonnellate di acciaio lavorate sono circa 40mila l’anno, con una movimentazione giornaliera di 12 autotreni. "Alla base c’è la qualità – conclude l’amministratore –: vantiamo oltre 400 certificati di abilitazione, con un servizio interno di ricerca e qualità, dotato di tecnici altamente specializzati. Nella provincia di Macerata siamo gli unici stampisti con un ciclo completo, dalle materie prime alla consegna del prodotto finito. Questa caratteristica, unita ad un reparto interno di manutenzione stampi e macchinari disponibile 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, fa della nostra azienda un unicum nel panorama della meccanica italiana".