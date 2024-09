"Sporco ed erbacce. Brutto spettacolo"

Ancora una segnalazione di erba alta e secca a Tolentino. Questa volta in pieno centro storico: le aiuole di piazza Cavour. "È un peccato, perché questa zona è fresca di restyling – spiegano alcuni residenti dispiaciuti–. A luglio sono terminati i lavori e già adesso vediamo incuria del verde, sporcizia ed escrementi di animali; i proprietari portano a passeggiare i cani nelle aiuole senza però raccogliere i bisogni, li lasciano anche lungo i marciapiedi ed è sempre più difficile schivarli. Chiediamo al Comune di intervenire sul verde, anche per una questione di igiene e decoro urbano. Si parla di rilancio del centro storico, come biglietto da visita della città. E il rilancio passa anche e soprattutto dalla pulizia. Un tempo qui venivano a giocare tanti bambini. Ora non è fattibile. Abbiamo segnalato il problema e speriamo che le nostre richieste siano presto ascoltate. Anche perché si tratta di un intervento piccolo, che non richiederebbe molto tempo".