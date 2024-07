Stranieri pazzi per la nostra terra. Seconde case, è boom in provincia

Negli ultimi cinque anni le Marche hanno registrato una forte crescita dell’interesse internazionale per il proprio mercato immobiliare (+123.68%). In questo contesto, con il 23,1% del totale delle richieste, è quella di Macerata la provincia più ricercata dagli stranieri per comperare una seconda casa che poi, magari, viene scelta come residenza. Seguono Ascoli Piceno (22.8%), Ancona (21.24%), Pesaro Urbino (19.15%) e Fermo (13.71%).

Le richieste di acquisto nelle Marche provengono da tutto il mondo, con gli Stati Uniti al primo posto (24,37%), seguiti da Germania (11,55%) e Regno Unito (9,17%). Gli acquirenti cercano principalmente case restaurate o abitabili (76,23%), preferibilmente di grandi dimensioni, oltre 120 metri quadrati (77,42%) e con spazi esterni (giardino 69,15%, terreno 37,26%, piscina 23,47%). Questo il quadro che emerge dal report sui primi sei mesi del 2024 del portale immobiliare per l’estero "Gate-away.com".

Dati che confermano il crescente interesse per la nostra regione come luogo ideale per gli investimenti immobiliari, che poi non i rado fanno da base per tessere importanti legami con le comunità locali. In alcune realtà del Maceratese, in particolare nella fascia dell’entroterra a ridosso dei monti Sibillini, si tratta di rapporti consolidati, visto che in alcuni comuni i residenti stranieri che hanno investito e comperato una abitazione costituiscono già una realtà significativa. Parliamo, ovviamente, di persone o, più spesso, famiglie in condizioni economiche medio alte, che hanno trovato qui la loro oasi di tranquillità. La fascia di prezzo più richiesta infatti, è quella fino a 100mila euro, seguita da quella tra 100 e 250mila euro e 250-500mila euro. Ma c’è una crescente domanda anche per immobili di valore superiore, con un notevole aumento delle richieste per case nella fascia tra 500mila e un milione di euro (13,71% sul totale delle richieste). Questo indica un interesse non solo per proprietà più accessibili, ma anche per investimenti di alto valore.

A Penna San Giovanni (uno dei comuni più ricercati, insieme a Montefiore dell’Aso e Mercatello sul Metauro), si contano 157 stranieri residenti (il 16,5% del totale della popolazione del paese), 44 dei quali britannici 20 olandesi e 9 tedeschi; a Gualdo gli stranieri residenti sono 80, il 10,9% del totale, in testa i britannici (24), che sono un gruppo significativo anche a Sant’Angelo in Pontano (25). Non mancano, qua e là austriaci, svedesi e australiani. "Le Marche stanno emergendo tra le destinazioni preferite per chi cerca una seconda casa in Italia", evidenzia Simone Rossi, cofondatore di Gate-away.com .

"La combinazione di bellezze naturali, cultura ricca e opportunità immobiliari attrattive – prosegue – rende questa regione un vero gioiello da scoprire. Oramai, dopo 15 anni di attività del nostro portale, possiamo dire che gli stranieri non vogliono solo acquistare una casa, ma regalarsi la destinazione dei sogni: quell’Italia presente nel loro immaginario e che si caratterizza come una dolce vita. La storia di Laure e Bert a Montelparo, la coppia belga che si è sposata in questo comune, invitando al matrimonio tutta la popolazione, è simbolica di un fenomeno più ampio, in cui persone da tutto il mondo scoprono, si innamorano e vivono l’Italia".