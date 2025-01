"Sul biciplan mancano le verifiche"

"Avevamo già evidenziato le tante irregolarità sulla delibera di approvazione del biciplan, chiedendo il ritiro dell’atto per correggerlo. Ora la Provincia ci ha appena confermato che il piano è soggetto alle procedure di Vas (Valutazione ambientale strategica), e non il contrario come diceva la giunta, anche perché sarà prevista un’isola pedonale h24 sulla strada provinciale di Scossicci". Lo denuncia a gran voce il gruppo di minoranza Centrodestra Unito, composto dalle consigliere comunali Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini. Insomma, l’opposizione torna ad attaccare la giunta di Porto Recanati sul nuovo e contestato piano di mobilità ciclabile. "Riteniamo che il sindaco Andrea Michelini e l’assessore Lorenzo Riccetti abbiano voluto portare avanti e a tutti i costi il biciplan, agendo in fretta e senza dare ai tecnici il tempo necessario per le verifiche – sostengono Ubaldi e Sabbatini -. Il nostro suggerimento di verificare la correttezza della delibera, ovviamente, non è stato raccolto. Quando a distanza di due mesi abbiamo chiesto spiegazioni, ci siamo sentite rispondere che ormai il consiglio comunale aveva approvato e che avremmo potuto far ricorso al Tar. Suggerimento privo di fondamento perché un consigliere non ha titolo per presentare un ricorso al Tar – precisano – mancando un interesse diretto. E ci è sembrato offensivo suggerire quella soluzione, che comporta una spesa di svariate migliaia di euro a un consigliere che percepisce 17,08 euro a seduta". Ma Centrodestra Unito si è poi mosso diversamente.

"Abbiamo voluto sottoporre al prefetto di Macerata e ai dirigenti provinciali le affermazioni contenute nella delibera – riprendono Ubaldi e Sabbatini -. Alla Provincia abbiamo chiesto conferma della regolarità tecnica, che basava la mancanza della Vas su una legge toscana e non marchigiana. Abbiamo pure evidenziato di non aver trovato il parere dell’ente sulla strada provinciale di Scossicci, che verrà fortemente modificata in un tratto di oltre un chilometro, in quanto si prevede la chiusura al traffico. I dirigenti provinciali ci hanno risposto che il biciplan è soggetto alle procedure di Vas. Ciò significa che, per stabilire la necessità o meno della verifica, bisogna esaminare i contenuti del piano per comprendere se apporta modifiche alla destinazione dei suoli".

Sempre Centrodestra Unito sottolinea un altro aspetto: "La Provincia ha fatto presente che il biciplan non rientra nei casi esclusi per legge dalla valutazione. Riguardo alle variazioni di viabilità che l’amministrazione ha approvato a Scossicci, non sono pervenute alla Provincia richieste sulla fattibilità degli interventi ipotizzati. E adesso? Il biciplan deve essere ripresentato in forma corretta".