"Sull’acqua un altro nulla di fatto

"L’ultima assemblea dell’Aato 3 si è chiusa, ancora una volta, con un nulla di fatto. I nodi inerenti alla costituzione della società unica a cui affidare il mantenimento del servizio idrico in mani pubbliche non sono sciolti. È ormai chiaro a tutti che, al di là dei proclami, non c’è una reale volontà di venire a capo di una questione così importante per tutti i cittadini". È quanto sostiene Sandro Bisonni, co portavoce provinciale di Alleanza Verdi Sinistra, che sottolinea l’ennesimo rinvio. "Nessuno intende sottovalutare le reali difficoltà di un percorso complesso da svolgere in tempi strettissimi – prosegue - ma proprio per questo l’impegno e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti dovrebbero essere massimi. Il cronoprogramma dei lavori è arrivato in assemblea solo pochi minuti prima dell’inizio, rendendo impossibile fare una ponderata valutazione, e va ben oltre la nuova scadenza del 31 dicembre 2025, data ultima per la messa a gara, con la probabile conseguenza della la privatizzazione dell’acqua". Bisonni chiama in causa la Regione, "addormentata e grande assente", che potrebbe intervenire per prorogare di qualche anno le concessioni come ha fatto l’Emilia Romagna con la legge regionale 14 del 21 ottobre 2021, atto confermato nella sua legittimità da una sentenza della Corte Costituzionale. "Questa ulteriore proroga non rappresenterebbe certo la soluzione ottimale, che rimane sempre quella della costituzione di un soggetto unico nei tempi previsti, ma scongiurerebbe – almeno per il momento – epiloghi peggiori. Alleanza verdi e sinistra ancora una volta si trova costretta a denunciare l’azione della destra di governo che, o per incapacità decisionale o per specifica volontà politica, tende alla privatizzazione di tutti i servizi. Noi siamo pronti a dare battaglia nell’interesse esclusivo della Comunità. Acqua, sanità, istruzione e rifiuti devono rimanere pubblici".

f. v.