Super Lovotti lancia il Tolentino, al Montefano non basta Alla

TOLENTINO

3: David, Martedì, Nardacchione, Alla, Postacchini (26’ st Calamita), Orlietti, Castignani (9’ st Scocco), Gabrielli, Papa, Ferretti (35’ st Rombini), Bonacci (9’ st Pincini). All. Amadio.

TOLENTINO: Bucosse, Stefoni (17’ pt Salvucci), Tizi, Strano (34’ pt Capezzani), Badiali, Di Biagio, Stricker (21’ st Conti), Tortelli, Moscati, Massini (38’ st Mariani), Lovotti (9’ st Peluso). All. Passarini.

Arbitro: Eletto di Macerata.

Reti: 9’ e 36’ Lovotti, 7’ st Capezzani, 31’ st Alla.

Note: ammoniti Strano, Postacchini, Stricker, Lovotti, Pincini, Capezzani.

Il Tolentino esce con 3 punti dal campo del Montefano dopo una grande prova. La doppietta di Lovotti nella prima frazione ha indirizzato la gara, poi il gol di Capezzani e l’arrivo di una vittoria importante. Il Montefano non ha creato tante occasioni per trovare la rete, arrivata solo nel finale con Alla. Primo squillo del match di marca viola, al 5’ con Papa che sfrutta l’indecisione della difesa ospite e diagonale che sfila di poco a lato. Al primo affondo ospite c’è il gol: al 9’ profondissimo rilancio di Bucosse, uscita di David non perfetta, e la palla rimbalza sui piedi Lovotti che da pochi passi insacca a porta vuota. Al 29’ si riaffaccia il Montefano dalle parti di Bucosse, con una conclusione a giro di Ferretti. Al 36’ raddoppio del Tolentino: ancora Lovotti con un eurogol, conclusione al volo dai 35 metri che scavalca David con una parabola perfetta. Al 45’ il Montefano va a un passo dal gol con il più pericoloso dei suoi, Ferretti, che da calcio di punizione scheggia il palo. Ripresa: clamorosa occasione dei padroni di casa al 6’, Papa non riesce a spingere la palla in porta da pochi passi. Il Tolentino è spietato in attacco e sul capovolgimento di fronte un minuto più tardi fa 0-3 con Capezzani che servito da Lovotti in profondità, scavalca David con un pallonetto. Al 14’ viola pericolosi, Alla colpisce l’incrocio dei pali da calcio piazzato. Al 31’ il Montefano accorcia le distanze con Alla, che entra in area, salta un paio di avversari e con il destro infila Bucosse sul primo palo. Al 35’ Tolentino in contropiede con Massini che impensierisce David. Dal corner vicino al gol Di Biagio di testa.

Marco Natalini