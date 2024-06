Tabula Rasa sceglie il verde. Giovani e ambiente al centro

Architettura, grafica, arte urbana, ma anche editoria e fotografia. È questo e molto altro il festival Tabula Rasa, ideato dal grafico civitanovese Giulio Vesprini. Saranno tre giorni di eventi, da venerdì 5 luglio a domenica 7. Un ricco programma: mostre, installazioni, workshop, talk, film e molto altro permetteranno ai professionisti delle arti visive di rivolgere uno sguardo attento a nuove reti comunicative e connessioni, ma anche di toccare con mano la materia prima con laboratori per realizzare un libro fatto a mano, incisioni, fotografia, tipografia urbana tutto rigorosamente nel segno della ecosostenibilità. "Tabula Rasa – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica, nel corso della presentazione dell’evento – è un festival maturo che vuole dare un identità ai tanti talenti giovani che hanno a che fare con le arti visive che in questi anni Vesprini ha saputo mettere insieme. Voglio ringraziarlo per l’eccellente lavoro che sta portando avanti e che ci ha permesso di inserire Civitanova nel circuito dei grandi festival contemporanei".

"Tabula Rasa Visual Arts Festival torna a Civitanova con la quarta edizione tutta da scoprire – ha detto il direttore artistico Vesprini –. Come ogni anno le attività ruoteranno attorno al tema scelto, in questo caso "Alphabet City", la città alfabeto, una fotografia di come la città evolve nel tempo. Il verde è il colore dell’edizione 2024 tutta orientata all’ambiente con attività legate alla sostenibilità a partire dalla carta che usiamo per realizzare la brochure che ogni anno è stampata su carta Favini, partner del festival. Viene proposto ancora una volta un format nuovo che si riscrive ogni anno, realizzato da giovani professionisti capaci di comunicare alle nuove generazioni, ma anche agli addetti ai lavori. Priorità assoluta del Tabula Rasa è dare voce a giovani talenti".

Il primo evento riguarda la consueta inaugurazione dell’Open space for cratives 4, in via Buozzi, con le opere delle artiste Elisa Caroli e Lavinia Fagiuoli (ore 12). Il pomeriggio, alle 17,30, inaugurazione della mostra "Abracadabra Magia!". La carta si trasforma in albero, nella Palazzina Sud di Lido Cluana, in collaborazione con Graphic Days di Torino. Novità di quest’anno è il "Tabula School", spazio dedicato alle scuole. Riconfermato il gemellaggio con Paper, storico evento legato alle arti visive di Roma. L’evento si concluderà domenica 7 luglio, alle 21,30, con la presentazione del progetto di tesi di Micaela Gasparroni, graphic design.