Tacconi e il dibattito su Simonetti: "Paghiamo le rinunce del passato"

"Sul centro commerciale Simonetti è passato troppo tempo, nella zona interessata le cose sono cambiate rispetto al voto di tanti anni fa in consiglio comunale. Oggi le rinunce relativamente a molti insediamenti produttivi le paghiamo care, l’economia di sviluppo e i posti di lavoro sono solo nei centri commerciali e la fuga di tanti giovani è sotto gli occhi di tutti". A dirlo è l’ex consigliere comunale Ivano Tacconi. "La zona industriale di Valleverde non è mai partita. Negli anni Ottanta il prof. Alfredo Murri e l’ingegnere Fratalocchi, industriale di Sant’Elpidio a Mare – ricorda Tacconi – mi proposero di fare un ordine del giorno per portare nella zona oggi Simonetti una fabbrica di elettromedicali. L’ordine del giorno venne approvato, anche se qualcuno mi rispose che sconvolgevo l’equilibrio della città dei servizi. Macerata è una città universitaria e di studi tecnici, non merita questo. L’investimento sugli elettromedicali fu proposto da due luminari come Murri e Fratalocchi, ma purtroppo questa è la mentalità politica di Macerata da me sofferta in tanti anni da consigliere comunale".