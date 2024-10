Taglio del nastro per l’Its che vale un milione

Inaugurata a Recanati la nuova sede amministrativa e i laboratori di Its Academy – Tecnologia e Made in Italy nei nuovissimi locali di via Offagna alla presenza del governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, del presidente della Fondazione, Stefano Zannini, del sindaco, Emanuele Pepa, del referente di Confindustria Macerata, Mauro Guzzini, e del vicepresidente di Confindustria Macerata, Federico Maccari. Si tratta di corsi professionali fuori diploma fatti in accordo con le aziende del territorio che vedono almeno il 90% dei partecipanti accedere al termine del piano di studi al mondo del lavoro.

"Its Academy è una realtà determinante – ha esordito il presidente della Regione Acquaroli – perché risponde alla fortissima richiesta di competenze da parte delle imprese e le competenze sono l’elemento fondamentale per accrescere la produttività e la competitività del nostro sistema". "Da Recanati è partita – ha detto Stefano Zannini – la nostra avventura, insieme con Confindustria Macerata e Confindustria Ancona, con l’avvio del primo corso. Oggi possiamo contare su cinque sedi Its in tutte le Marche, con undici percorsi didattici ad alta specializzazione post – diploma, che mirano a preparare figure qualificate nei settori tecnologici e innovativi difficilmente reperibili".

La nuova sede di Recanati ha potuto contare sulla concessione in uso gratuita degli ambienti da parte del Comune e, grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr, si è riusciti a riqualificare la struttura, attrezzandola con strumentazioni hi-tech di ultima generazione. "È un orgoglio per noi come amministrazione – ha commentato il sindaco Pepa – avere un polo come questo nel nostro territorio. L’Its è uno strumento che fa incontrare i ragazzi con le aziende".

Un investimento complessivo di circa un milione di euro, frutto degli sforzi congiunti di istituzioni e realtà impegnate a trasformare la scuola in un centro all’avanguardia per la formazione dei super tecnici del futuro. Una realtà in costante ascesa, vero e proprio canale preferenziale per chi è in cerca di un’occupazione: 9 studenti su 10, infatti, trovano un impiego entro un anno dal conseguimento di titolo. Il vicepresidente di Confindustria Macerata, Federico Maccari, ha sottolineato come l’Its vada considerato un vero e proprio investimento per le nostre comunità. "Il valore in termini di competenze trasferite agli studenti – ha aggiunto – viene infatti mantenuto nei nostri territori per la quasi totalità, accrescendone il livello di professionalità espresse".

