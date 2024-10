Tamponamento a catena: due feriti

Un tamponamento a catena ha coinvolto, attorno alle 16.45 di ieri in contrada Pieve, due auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dall’abitacolo uno degli occupanti delle auto, in collaborazione con il personale del 118, e messo in sicurezza i veicoli coinvolti. Due le persone in totale che ha fatto ricorso alle cure dei sanitari. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto I vigili urbani e la polizia stradale per i rilievi.