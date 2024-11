"Tanti cantieri, attenti alla viabilità"

"Per il 2025 una bella novità sono i cassonetti smart per rifiuti, attendendo il famoso termovalorizzatore che spero si faccia al più presto". Così Fabrizio Gentili, presidente del consiglio di quartiere Pace, Cairoli, Santa Lucia, Rione Marche. "Su vari temi finalmente l’amministrazione inizia a interessarsi dei quartieri, ci sta coinvolgendo con assemblee pubbliche". I tanti cantieri in arrivo provocheranno qualche problema alla viabilità. "Tra marzo e aprile partiranno i lavori per il palazzone in via Cincinelli: avremo problemi di viabilità, che stiamo studiando per alleviare i disagi dopo quelli già esistenti alla Pace. Anche via Marche ha dei palazzi da demolire. Quanto alla stazione, sarà all’avanguardia con un piazzale bellissimo e si risolverà il problema della viabilità in via Gigli".