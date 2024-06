Tari ed eredità Tassoni in consiglio comunale

Tassa rifiuti e eredità Tassoni saranno tra i temi del consiglio comunale di oggi, a Tolentino. Il consigliere di Civico22 Massimo D’Este (foto) presenterà una mozione – originaria del Pci e presentata congiuntamente – per impegnare il sindaco Mauro Sclavi e la giunta "a reperire ulteriori fondi dalla fiscalità generale per un piano di contenimento degli aumenti Tari, come fatto da altri Comuni della provincia". Chiederà inoltre all’amministrazione di "intraprendere una più incisiva iniziativa di stimolo perché si individui un sito di abbancamento rifiuti e si eviti di continuare a conferire gli stessi fuori provincia con costi non più tollerabili". Invece la consigliera Silvia Tatò di Tolentino nel cuore, con la collega Monia Prioretti e i consiglieri di Fd’I Francesco Colosi e Silvia Luconi porterà in consiglio l’eredità Tassoni con un’interrogazione. L’avvocato Gianfranco Tassoni, morto 26 anni fa, aveva lasciato il suo patrimonio agli universitari e ai cani abbandonati. "Ci sono iniziative in procinto di essere avviate? Se non fosse stata messa in atto alcuna iniziativa, quali sono i tempi stimati dal sindaco per avviarle?" chiede Tatò.